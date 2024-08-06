Стоматолог Антипенко — о зубах Водонаевой: «Лечение — до полутора лет»

После выхода шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка» публика активно обсуждает в Сети нестандартную улыбку Алены Водонаевой.

«У нее за губами как будто угорь с лаймом застрял», — написала пользовательница ЛОЯ в обсуждении Telegram-канала Admin.Anshlak. «А что во рту? Куда зубы уехали?» — вопросила Анна Камалова там же. «Девки, а что с зубами?» — удивилась Юлия.

Любопытно, что врач-стоматолог общей практики и преподаватель Алексей Антипенко совсем иного мнения. Взглянув на Алену Водонаеву, он пришел к выводу, что она обладает хорошими зубами. Но все-таки предложил некоторые варианты улучшения ситуации.

«Алена — очень яркая девушка. У нее крупные красивые зубы, за которыми она ухаживает, это видно. Единственное, что я могу заметить, они находятся не в очень правильной позиции, поэтому можно рекомендовать для повышения эстетики ортодонтическое лечение, то есть исправление позиции зубов, прикуса, возможно, с хирургическим компонентом. Но такие решения принимаются только исключительно при осмотре в кресле врача. Лечение займет порядка года-полутора», — сказал стоматолог в беседе с Teleprogramma.pro.

Он также заметил, что у Алены Водонаева десневая улыбка. Эту особенность можно убрать при помощи уколов ботулотоксина в область носогубных складок.