Гинеколог Лордкипанидзе — о гормонах беременной Погребняк: «Ребенок будет беспокойным»

Мария Погребняк сильно рискует, когда поддается внешним стрессовым факторам. Блогер призналась, что скачущие на финальной стадии беременности гормоны вынуждают ее скандалить, иногда даже на пустом месте. А также у нее постоянно меняется настроение.

В разговоре с порталом Teleprogramma.pro кандидат медицинских наук, гинеколог Борис Лордкипанидзе объяснил, что такие обстоятельства на последних сроках беременности чреваты последствиями.

«Любая женщина, которая подвергается внешнему стрессу, в ее организме происходит выборс психоактивных веществ. Они оказывают влияние на сердцебиение ребенка. И если это продолжается длительный период времени, то ребенок будет более плаксивым, более беспокойным, меньше будет спать», — объяснил эксперт.

Врач также отметил, что если стрессу мама подвергается редко, а не на протяжении всей беременности, то малыш будет спокойным. И, конечно, эксперт посоветовал Марии Погребняк поменьше подвергать себя тяжелым эмоциональным ситуациям.