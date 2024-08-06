Гинеколог Лордкипанидзе — о гормонах беременной Погребняк: «Ребенок будет беспокойным»

Мария Погребняк. Фото: Global Look Press

Мария Погребняк пожаловалась, что гормоны доводят ее до жуткого стресса.

Мария Погребняк сильно рискует, когда поддается внешним стрессовым факторам. Блогер призналась, что скачущие на финальной стадии беременности гормоны вынуждают ее скандалить, иногда даже на пустом месте. А также у нее постоянно меняется настроение.

В разговоре с порталом Teleprogramma.pro кандидат медицинских наук, гинеколог Борис Лордкипанидзе объяснил, что такие обстоятельства на последних сроках беременности чреваты последствиями.

«Любая женщина, которая подвергается внешнему стрессу, в ее организме происходит выборс психоактивных веществ. Они оказывают влияние на сердцебиение ребенка. И если это продолжается длительный период времени, то ребенок будет более плаксивым, более беспокойным, меньше будет спать», — объяснил эксперт.

Врач также отметил, что если стрессу мама подвергается редко, а не на протяжении всей беременности, то малыш будет спокойным. И, конечно, эксперт посоветовал Марии Погребняк поменьше подвергать себя тяжелым эмоциональным ситуациям.

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