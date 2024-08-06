42-летняя Водонаева зря худеет для 22-летнего бойфренда? Выяснилось, что звезде «Дома-2» мало что светит

В шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка» Алена Водонаева заявила, что в августе у нее будет приятное свидание в Америке, ради которого она сейчас сбрасывает вес.

Оказалось, что звезда «Дома-2» затеяла интернет-переписку с голливудским актером Перси Хайнсом Уайтом и договорилась о встрече с ним в США. И внимание! Алене Водонаевой сейчас 42 года, а актеру всего 22!