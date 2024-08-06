42-летняя Водонаева зря худеет для 22-летнего бойфренда? Выяснилось, что звезде «Дома-2» мало что светит

В шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка» Алена Водонаева заявила, что в августе у нее будет приятное свидание в Америке, ради которого она сейчас сбрасывает вес.
Оказалось, что звезда «Дома-2» затеяла интернет-переписку с голливудским актером Перси Хайнсом Уайтом и договорилась о встрече с ним в США. И внимание! Алене Водонаевой сейчас 42 года, а актеру всего 22!
Перси Хайнс Уайт. Фото: Global Look Press
В том, что этот союз возможен, усомнились многие зрители шоу и пользователи Сети. Но что на это скажут карты Таро? Раскрыть ситуацию Teleprogramma.pro попросила таролога
«У Алены Водонаевой действительно есть больше желание встретиться с Перси, она проявляет в его сторону большую активность. А он, скорее, просто принимает ее внимание к своей персоне, понимая, что он более значимый персонаж. Перси привык, что к нему проявляют внимание, и не особо готов делать шаги ей навстречу.
Алене придется приложить много усилий, чтобы встретиться с ним. До конца года встреча, скорее всего, состоится. Но она будет не такой, как ожидает Алена», — пояснила расклад Анна Горшкова.
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Расклад на Алену Водонаева. Фото: А. Горшковой
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