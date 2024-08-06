Почему Водонаева после двух инсультов зовет мужчин «псами»? «Гнев и разочарование» звезды «Дома-2»

Алена Водонаева. Фото: Global Look Press

Алена Водонаева говорит, что сейчас не тратит нервы ни на кого, кроме родственников.

Алена Водонаева в шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка» высказалась о мужчинах. По словам звезды «Дома-2», она перестала плакать в подушку и переживать из-за сильного пола, теперь ее волнуют только ее близкие.

«Чтобы я сейчас из-за какого-то пса нервничала? Сегодня полюбила — завтра разлюбила. Вообще не буду нервничать! Только мои родители, мой сын, мои племянники, мой брат. Больше меня никто не интересует и не тревожит! Моя душа болит только за самых близких. <…> У меня такое пошло только после того, как я словила два инсульта», — призналась Алена Водонаева.

Вместе с тем Алена Водонаева совсем не выглядела спокойной, когда говорила это. Teleprogramma.pro попросила посмотреть видео профайлера Алексея Филатова, основателя Академии профайлинга, чтобы оценить искренность эмоций знаменитости.

«Эмоции здесь, конечно, есть, но просто другие. Если раньше, и это видно, она действительно переживала и испытывала депрессию из-за плохих отношений с мужчинами, то сейчас таких эмоций нет. Но есть гнев и разочарование. Эмоции в этом видео искренние и скорее говорят о прошлом и прошлых переживаниях. Предыдущие негативные ситуации она старается вытеснить из памяти. И прошлые печали сейчас сменились на раздражение. А когда есть раздражение и разочарование, нельзя сказать, что тема для нее безразлична. На какое-то время это «закроет» ее от новых отношений, но в будущем принесет много проблем. Вытеснения проблем у истероидных личностей, к которым безусловно принадлежит Алена, работает до первого интенсивного стресса», — прокомментировал эксперт.

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