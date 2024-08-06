Почему Водонаева после двух инсультов зовет мужчин «псами»? «Гнев и разочарование» звезды «Дома-2»

Алена Водонаева в шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка» высказалась о мужчинах. По словам звезды «Дома-2», она перестала плакать в подушку и переживать из-за сильного пола, теперь ее волнуют только ее близкие.

«Чтобы я сейчас из-за какого-то пса нервничала? Сегодня полюбила — завтра разлюбила. Вообще не буду нервничать! Только мои родители, мой сын, мои племянники, мой брат. Больше меня никто не интересует и не тревожит! Моя душа болит только за самых близких. <…> У меня такое пошло только после того, как я словила два инсульта», — призналась Алена Водонаева.

Вместе с тем Алена Водонаева совсем не выглядела спокойной, когда говорила это. Teleprogramma.pro попросила посмотреть видео профайлера Алексея Филатова , основателя Академии профайлинга, чтобы оценить искренность эмоций знаменитости.

«Эмоции здесь, конечно, есть, но просто другие. Если раньше, и это видно, она действительно переживала и испытывала депрессию из-за плохих отношений с мужчинами, то сейчас таких эмоций нет. Но есть гнев и разочарование. Эмоции в этом видео искренние и скорее говорят о прошлом и прошлых переживаниях. Предыдущие негативные ситуации она старается вытеснить из памяти. И прошлые печали сейчас сменились на раздражение. А когда есть раздражение и разочарование, нельзя сказать, что тема для нее безразлична. На какое-то время это «закроет» ее от новых отношений, но в будущем принесет много проблем. Вытеснения проблем у истероидных личностей, к которым безусловно принадлежит Алена, работает до первого интенсивного стресса», — прокомментировал эксперт.