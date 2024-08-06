Дочь Заворотнюк беременна? Нежная фотография с близким человеком, который устал плакать

Некоторые подписчики восприняли этот рисунок как намек на беременность самой Анны. Teleprogramma.pro попросила ясновидящего Дионисия посмотреть, а не в положении ли старшая дочь Анастасии Завортнюк.

Экстрасенс заметил, что на ранних сроках беременность тяжело диагностируется, но не исключил такой возможности.

«По моим ощущениям, Анна действительно либо уже беременна, либо готовится к этому», — сказал Дионисий.

По мнению ясновидящего, Анне ребенок очень нужен, чтобы возместить потерю близкого человека.