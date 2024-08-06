Дочь Заворотнюк беременна? Нежная фотография с близким человеком, который устал плакать

Анастасия Заворотнюк и Анна Заворотнюк. Фото: соцсети

Ясновидящий Дионисий считает, что Анна Заворотнюк обязательно станет мамой.

Анна Заворотнюк посетила вечеринку своей беременной подруги. На праздник дочь Анастасии Заворотнюк пришла с бабушкой.

Публике было приятно наблюдать, что мама и старшая наследница «прекрасной няни» улыбаются и занимаются творчеством. Валентина Заворотнюк разрисовала детское боди и выглядела в кадре очень счастливой.

Анна Заворотнюк с бабушкой. Фото: соцсети

Некоторые подписчики восприняли этот рисунок как намек на беременность самой Анны. Teleprogramma.pro попросила ясновидящего Дионисия посмотреть, а не в положении ли старшая дочь Анастасии Завортнюк.

Экстрасенс заметил, что на ранних сроках беременность тяжело диагностируется, но не исключил такой возможности.

«По моим ощущениям, Анна действительно либо уже беременна, либо готовится к этому», — сказал Дионисий.

По мнению ясновидящего, Анне ребенок очень нужен, чтобы возместить потерю близкого человека.

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