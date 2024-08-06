Дочь Заворотнюк беременна? Нежная фотография с близким человеком, который устал плакать

Анна Заворотнюк посетила вечеринку своей беременной подруги. На праздник дочь Анастасии Заворотнюк пришла с бабушкой.
Публике было приятно наблюдать, что мама и старшая наследница «прекрасной няни» улыбаются и занимаются творчеством. Валентина Заворотнюк разрисовала детское боди и выглядела в кадре очень счастливой.
Анна Заворотнюк с бабушкой. Фото: соцсети
Некоторые подписчики восприняли этот рисунок как намек на беременность самой Анны. Teleprogramma.pro попросила ясновидящего
Экстрасенс заметил, что на ранних сроках беременность тяжело диагностируется, но не исключил такой возможности.
«По моим ощущениям, Анна действительно либо уже беременна, либо готовится к этому», — сказал Дионисий.
По мнению ясновидящего, Анне ребенок очень нужен, чтобы возместить потерю близкого человека.
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