Подкаблучник или абьюзер? В давнем споре об отношении Галкина* к Пугачевой поставлена точка

Поклонники Аллы Пугачевой в какой-то момент стали подозревать, что она находится в слишком сильном подчинении у Максима Галкина*. Например, многие посчитали, что рождение двойняшек было решением шоумена, а Примадонне уже хотелось спокойствия. Отъезд из дома в деревне Грязь тоже, по мнению некоторых, был инициирован супругом певицы. Среди фанатов даже проскакивали слова «абьюзер» и «тиран».

Другая часть поклонников, наоборот, уверена, что это Алла Пугачева подчинила себе молодого юмориста. И теперь она командует его жизнью от и до. Но и то, и другое предположения оказались далеки от истины.

«На самом деле энергетически нельзя сказать, что кто-то кого-то подавляет. У них взаимовыгодное партнерство. Есть финансовые вопросы, где он доминирует. Очень многие вопросы, связанные с логистикой, передвижениями, с комфортом Аллы Борисовны, закрывает именно он. А есть вопросы, в которых главенствует она. У них равноправие, и у них поделены зоны влияния. Они оба лидеры», — рассказал порталу Teleprogramma.pro таролог Алексей Гришин .

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль» .

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.