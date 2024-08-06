Тодуа — о благородном поступке Козловского: «В отличие от трусливых коллег Пугачевой»

Алла Пугачева сейчас у многих звезд российского шоу-бизнеса в немилости. А вот Данила Козловский не стесняется показывать свою любовь к Примадонне публично.
В разговоре с порталом Teleprogramma.pro светский обозреватель
«Насколько мне известно, Данила Козловский всегда относился к Алле Борисовне с уважением. И даже когда многие трусливые коллеги Аллы Пугачевой не поздравили ее с днем рождения, Данила Козловский ее поздравил, поддержал ее как легенду российской эстрады. Я думаю, что он ее поддерживает именно как творческую единицу», — объяснил Тодуа.
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