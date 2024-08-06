Дана Борисова — честно о том, как вмешивалась в свою внешность: «Я делала три пластики»

Недавно имя телеведущей Даны Борисовой стало активно тиражироваться в неожиданном свете. Звезда сделала нитевой лифтинг и отправилась на интервью. Видео с этого разговора и стало предметом обсуждения общественностью.

Каких только предположений не сделали в Сети и СМИ на этот счет! Дана Борисова призналась Teleprogramma.pro, что у нее давно выработался иммунитет на хейт, но когда говорят абсолютную ложь, это все равно неприятно.

«Сейчас много статей про то, что мне «неудачно пришили голову». Эти статьи меня сильно позабавили», — улыбнулась знаменитость.

В беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro Дана Борисова внесла ясность в то, какие процедуры она на самом деле сделала в клиниках пластической хирургии и у косметолога.

«Я в своей жизни делала три пластики. После рождения дочери Полины, которой уже 17 лет, я корректировала грудь. В прошлом и позапрошлом году я делала с интервалом в пять месяцев липоскульптуру тела. В первый раз я сделала живот, ягодицы, бедра, чуть-чуть спину. А потом, я заметила, что руки все-таки немного выбиваются из общей картины. И я обратилась к другому хирургу, чтобы он мне сделал руки и спину. Сейчас я понимаю, что лучше все-таки делать все сразу у одного врача, чтобы тело получилось на сто процентов симметричным. Но мне понравились обе операции тем, что результат сохранился даже через два года», — поведала Дана.

А вот на лице, хотя про это много писали, ведущая пластических операций не делала. Не видит в этом ничего плохого.

«Я раздумываю насчет блефаропластики, консультируюсь с врачами, изучаю мнения людей, смотрю фото до и после. Пока я примерно на 70% созрела до этой операции», — призналась Дана Борисова.

Ухоженность своего лица Дана Борисова объясняет системным посещением кабинета косметолога.

«Я обожаю косметологию, в курсе всех новинок, очень люблю аппаратные процедуры, инъекции, ботокс, лифтинговые нити. Рассасывающиеся нити я ставлю раз в год, делаю это уже много лет. А вот дома почти ничего не применяю из уходовых процедур, только использую дорогой крем», — призналась Дана.

По словам ведущей, ее дочь Полина, напротив, буквально одержима домашним уходом, очень любит корейские косметические средства, особенно маски. Кстати, страсть к ним Полина привезла из самой Кореи, где обучалась в языковой школе.