Ради нового бойфренда Бородина нарушила правила этики в шоу «Последний герой»

Ксения Бородина перестала скрывать свои отношения с Николаем Сердюковым. Однако ради нового бойфренда ведущая шоу «Последний герой» на канале ТВ-3 нарушила правила этики и забыла о своем профессионализме. Это заметил профайлер Алексей Крутилин . Он посмотрел последний эпизод проекта и увидел, что Ксения Бородина даже в рамках шоу не скрывает особого отношения к участнику.

«Здесь было несколько фривольных движений. Он вышел первым ее обнимать как ее мужчина. Вся остальная группа это понимает, и не пошли, а отправили первым его. Потом она дала ему легкий толчок в спину. А с остальными участниками все одинаково», — рассказал эксперт порталу Teleprogramma.pro.

Ксения Бородина действительно выделяет Сердюкова на фоне других участников. Они это замечают, и не всем поведение ведущей нравится.