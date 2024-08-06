Оскорбительное поведение Пугачевой объяснили травмами из детства

Алла Пугачева в детстве страдала, и это сказалось на ее характере. Так считает психолог Ангелина Сурина . В разговоре с порталом Teleprogramma.pro эксперт нашла объяснение тому, что Примадонна срывалась на своих сотрудников, могла уволить за любую мелочь и унижала их. Поведение Аллы Борисовны Сурина назвала «психологической дедовщиной».

«Эмоциональную распущенность, тиранию, абьюз по отношению к своим подчиненным чаще всего применяют очень раненные в детстве люди, но которые чего-то достигли статусно, то есть внешне, а внутри себя не проработали. Это если в детстве его как-то унижали, обижали, и он не смог простить. И теперь он обижает тех, кто слабее», — объяснила психолог.

Эксперт объяснила, что таким образом травмированные люди пытаются добиться уважения с помощью страха и власти.