Продюсер Исаева — зачем Пугачева собирается в Россию: «Человек уставший, вряд ли это тоска по творчеству»

Появилась инсайдерская информация о том, что Алла Пугачева собирается в скором времени прилететь в Москву со своим сыном Гарри Галкиным и дочкой Лизой Галкиной. Якобы у нее есть дела с оформлением недвижимости. Кроме того, не исключено, что певица выступит на частных концертах.

Продюсер Светлана Исаева в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro не исключила такого развития событий.

«Алла Борисовна такого масштаба звезда, что она может все! Другой разговор, что в любой ситуации есть вторичный подтекст. Мне кажется, вряд ли это какая-то тоска по творчеству. Она человек взрослый, уже уставший. Война в Израиле, все не так просто… И если есть возможность заработать денег, почему их не заработать?» — сказала Teleprogramma.pro Светлана Исаева.

Она заметила, что у Пугачевой имелись некоторые «разночтения с пониманием ситуации». «Но каждый год и каждый день у нас ситуация радикально меняется. Я думаю, что даже те, кто думал два года назад одно, сейчас во многом думают по-другому, даже если они в этом сами себе не признаются», — рассудила продюсер.