Покинувшего шоу «Последний герой» Александра Лося обвинили в лицемерии

В последнем выпуске шоу «Последний герой» на канале ТВ-3 участники выгнали Александра Лося, несмотря на то что он выиграл первое испытание и стал вождем. Остальные игроки посчитали, что тренер по цирковому искусству на проекте больше не нужен. Но выгнали его не потому, что побоялись сильного игрока. Лося открыто обвинили в лицемерии.

Дмитрий Конышев заявил, что проголосовал за Лося именно из-за его двойной игры. Он привел пример о том, что когда проект покидала участница Ксения, Александр сокрушался и картинно переживал. Однако когда его спросили, рад ли он уходу Ксении, Лось весело закивал головой. В разговоре с порталом Teleprogramma.pro профайлер Алексей Крутилин заявил, что Лось действительно показал себя лицемерным человеком.

«Мы берем за основу термин «оценка валидности утверждения». И вот участник, который приводил пример, прямо показал, что действительно происходило. Маловероятно, что этот игрок это придумал или инсценировал, чтобы убрать Лося с проекта. Скорее всего, он действительно вел двойную игру», — объяснил эксперт.