Бойфренд Бородиной в последнем выпуске шоу «Последний герой» показал истинное лицо

Николай Сердюков в новом выпуске шоу «Последний герой» на канале ТВ-3 показал уровень своей внутренней культуры. Команды «волков» и «медведей» объединились. И блогеру не понравилось, что с ними в палатке будет спать Надежда Ангарская. Он назвал юмористку «большой проблемой», из-за которой придется расширять весь лагерь, чтобы все поместились.

В разговоре с порталом Teleprogramma.pro эксперт по этикету Вероника Мазур сообщила, что уровень воспитания у Сердюкова явно хромает. Ведь он не подумал, что оскорбил Ангарскую своей небрежно брошенной репликой.

«С точки зрения этикета было неэтично. Высказываться таким образом в сторону женщины, да и в целом любого человека. Уверена, что Надежде это слышать было крайне неприятно. От того, что человек говорит, как он высказывается по отношению к другим людям, можно многое о нем сказать, в том числе об уровне его культуры. Мы помним, что воспитанный человек никогда не поставит другого человека в неловкую ситуацию», — объяснила эксперт.