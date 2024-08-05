Бизнес-леди Путылина («мама Ершова») — об испытании с раковиной в «Выжить в Дубае»: «Для меня невыполнимо»

Звезда проекта «Сокровища императора», бизнесвумен и юрист Елена Путылина не скрыла от журналистов Teleprogramma.pro, что после окончания шоу с удовольствием смотрит теперь другие реалити. В ее топ-листе сейчас числится «Выжить в Дубае» на ТНТ.

Мама Евгения Ершова не скрыла, что была очень удивлена эрудицией Джигана, которую он проявил в восьмом выпуске проекта и сравнила его великодушие с тем, которое смог проявить ее сын.

В целом Елена Путылина осталась под приятным впечатлением от вышедшей на канале серии. И признала, что с конкурсом с вытаскиванием из-под воды раковин с жемчужинами она вообще вряд ли бы справилась.

«Испытание с погружением за раковинами для меня было бы невыполнимым. Помню испытание в шоу «Сокровища императора», как мы плыли с козой и чуть не перевернулись. Все участники справились просто великолепно», — прокомментировала Елена Путылина.