Где живет сын Джигарханяна? Степан активно играет в покер, а потому намеренно не стал выбирать тихую гавань

Недавно сын Армена Джигарханяна Степан напомнил о себе россиянам, когда опубликовал пост о нападении на него. Он сообщил поклонникам, что в него стреляли неизвестные из автомобиля, при этом одна из пуль угодила в голову.

К счастью, пуля прошла по косой навылет, серьезно не навредив Степану Джигарханяну.

Teleprogramma.pro связалась с Виталиной Цымбалюк-Романовской, чтобы узнать подробности дела. Но, как оказалось, пианистка не поддерживает связь с бывшим пасынком. К тому же не читает новости в принципе.

Инцидент со Степаном Джигарханяном произошел в Лас-Вегасе, в связи в чем у наших читателе возник вопрос, а что же он там делал. На самом деле сын народного артиста СССР уже давно живет в Америке, и именно в Лас-Вегасе. Ему, как профессиональном игроку в покер, это место проживания выгодно. Ведь известно, что Лас-Вегас является городом игрового и развлекательного бизнеса.