Всплыли причины, по которым Никита Пресняков вернулся в Россию

Никита Пресняков приехал в Россию не только для того, чтобы повидаться с отцом и братьями. Артист понял, что на родине его имя на слуху и зарабатывать деньги гораздо легче. А вот в США он хоть и попытался построить свою жизнь с нуля, но понял, что не получилось. Об этом порталу Teleprogramma.pro рассказала таролог Рашида Губаева.

«В Америке не так все прекрасно, как думалось ему. Другой менталитет там, да и звезда он в России, а не в США. Посмотрел мир, пожил там, убедился, что дома, рядом с близкими, ему лучше. В том числе вернулся и из-за денег тоже, в России он больше зарабатывал, за этим и вернулся, а так же загородный дом нужно продать. Неспокойно ему в Америке , не по себе ему там, страхов много, неспокойно и денег не получается заработать, только тратить», — объяснила экстрасенс.

Также Рашида увидела, что вокруг Никиты Преснякова ходит много слухов и домыслов. Их он тоже хочет развеять.