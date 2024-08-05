Ермакова — о возвращении Чепурченко в «Выжить в Дубае»: «Плохая история, невнятный, как подросток»

Джиган проявил неожиданное благородство в шоу ТНТ «Выжить в Дубае». Победив в малых испытаниях у Никиты Плахотниченко, он уступил свое место в команде Вячеславу Чепурченко. Напомним, актер ранее покинул шоу и сетовал, что не успел себя проявить в нем. Муж Оксаны Самойловой решил предоставить ему в этом шанс.

«То, что Чепурченко вернули, — это плохая история. Он как герой невнятный и без позиции. Возвращать надо героев с позицией, тогда это будет интересно. А герой, который не имеет своего мнения и меняет его по сто раз, — это не лучший вариант для шоу.

Как актер Чепурченко классный, фильмы и сериалы с его участием смотрю с удовольствием, но как герой реалити-шоу — он абсолютно невнятный. Взрослый мужчина, а ведет себя как подросток», — прокомментировала для Teleprogramma.pro камбэк Вячеслава Чепурченко звезда шоу «Дом-2» Надежда Ермакова.