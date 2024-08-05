Психолог — о действиях Глюк'оZы в соцсетях: «Обязана светить»

Певица Глюк'оZа активно дает понять своим фанатам, что сейчас в ее жизни непростой период. Даже появились слухи о том, что она собирается лечь в рехаб. На фоне этих новостей артистка удалила все публикации из соцсетей. И поклонники решили, что она действительно решила поработать над своим ментальным здоровьем. Однако отсутствие певицы в соцсетях длилось недолго.

И некоторые фолловеры заподозрили Наталью Ионову-Чистякову в обычном хайпе, чтобы отвлечь внимание от скандального концерта в Красноярске. И правильно сделала, считает психолог Андрей Зберовский. В разговоре с порталом Teleprogramma.pro он объяснил, что Глюк'оZа и не собиралась выпадать из публичного поля. Ведь ее карьера тогда сойдет на нет.

«Публичному человеку никогда нельзя уходить из публичного пространства. Какими бы ни были скандалы, проблемы по здоровью, судебные издержки, звезда не должна уходить из публичного пространства. Как только она уйдет из общения с фолловерами, она потеряет свою узнаваемость, свое влияние и в итоге потеряет деньги. Звезда обязана светить», — объяснил психолог.

Также Зберовский отметил, что за артистку все будет делать команда, лишь бы ее имя было на слуху. Любое действие звезды — это очередной информационный повод. Поэтому, по мнению эксперта, Глюк'оZа все делает правильно и ее репутацию удастся спасти.