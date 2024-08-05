Парикмахер — о молодежной стрижке Лепса: «Очень грубо смотрится»

Григорий Лепс перестарался, когда решил меняться ради юной возлюбленной. Когда в его жизни появилась 18-летняя Аврора Киба, артист стал лучше питаться, занялся спортом, и поговаривают, что бросил пить. Однако некоторые действия все же предпринимать не стоило. Лепс сделал молодежную прическу, которая привела в ужас стилиста Любовь Фасхутинову .

«Мне вообще не нравятся такие стрижки. Я так полагаю, что это разновидность «барбершоповского» фейда. Очень грубо смотрится. Наличие асимметрии делает его намного хуже, это не под такие волосы. Лучше сделать аккуратнее, не делать таких резких границ. Асимметрия смотрится нелепо», — объяснила эксперт порталу Teleprogramma.pro.

Стилист посоветовала Лепсу обратить внимание на английскую классику и работы корейских мужских мастеров.