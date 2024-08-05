Мама Ершова — о «Выжить в Дубае»: «Джиган оказался великодушным, как мой сын!»

Восьмой выпуск проекта ТНТ «Выжить в Дубае» удивил немало зрителей. И звезды, и народная команда перестали показывать свои звериные оскалы и перешли в рациональное русло.

Джиган выиграл у Никиты Плахотниченко малые испытания, но не стал оставаться в шоу, уступив свое место ушедшему ранее игроку Вячеславу Чепурченко. «Народники» же впечатлили знаменитостей своим лояльным поведением в лагере. Никаких споров, ссор и выяснений отношений в пустыне не произошло, хотя их ожидал тот же Саша Стоун, попросивший отдельную палатку для себя и Нади Сысоевой. Ребята спокойно согласились на это.

Звезда проекта ТНТ «Сокровища императора» Елена Путылина, которая вместе с сыном-блогером Евгением Ершовым дошла до финала проекта, заметила, что муж Оксаны Самойловой поступил в Дубае очень благородно.

«Восьмой выпуск был очень интересным и познавательным! Если честно, я была о Джигане другого мнения! Но он оказался эрудированным, интересным, великодушным красавчиком! Как мой сын Жена Ершов! Как-то мне мой сын ставил в пример Оксану, супругу Джигана: «Смотри, мама, она тоже многодетная мама, но какая у нее фигура!» — рассказала Елена Путылина Teleprogramma.pro.