Начался ретроградный Меркурий — как прожить эти 23 дня без потерь: сложным станет даже простое

Ретроградный Меркурий начал свой отсчет 5 августа. Его негативное влияние людям суждено испытывать на своем разуме вплоть до 28 августа. Ведический астролог Анна Дудчик рассказала Teleprogramma.pro об особенностях этого периода. А также подсказала, как пережить его с минимальными потерями.

Чем опасен ретроградный Меркурий

Меркурий отвечает за наше мышление, поэтому в данный период снизится острота ума и восприятия, возникнут проблемы с пониманием, сложности могут вызывать даже вещи, которые ранее казались простыми. Возможно искажение информации как в личном общении, так и в СМИ.

«Сложно будет коммуницировать и договариваться друг с другом, а также возможны ошибки в документах», — сказала астролог.

Как себя вести во время ретроградного движения Меркурия

В связи с этим в период ретроградного Меркурия Анна Дудчик советовала все тщательно выяснять, уточнять, переспрашивать, несколько раз перечитывать документы, которые мы подписываем. Также нужно следить за своей речью, перепиской и действиями, не допускать двояких толкований, которые могут обернуться не в нашу пользу.

«А такие ситуации сейчас очень вероятны, ведь большую часть своего ретроградного движения Меркурий проведет в знаке Льва, где будет задевать нашу гордыню. Поэтому если знаете за собой такое, советую заранее начать работать над усмирением своей гордыни во избежание неприятных ситуаций во время ретродвижения Меркурия (и не только). Особенно хочу предупредить тех, кто пытается хитростью или обманом манипулировать другими людьми. Этот период будет преподносить уроки, чтобы поменять ваше мышление на более уважительное к окружающим», — заметила Анна Дудчик.

Также Меркурий — покровитель техники, поэтому в период его ретродвижения возможны поломки. Не рекомендуется в период ретроградного Меркурия покупать технику и автомобили, лучше подождать, когда он вернется в директное движение после 28 августа.

В сочетании с ретроградным Сатурном период может быть травмоопасным. «Берегите себя и, пожалуйста, без экстрима», — предупредила астролог.

О положительной стороне ретроградного Меркурия

Есть и плюсы в нынешнем периоде ретроградного Меркурия — это необычный взгляд на вещи. Резко и неожиданно могут приходить в голову нестандартные решения для текущих ситуаций как некое озарение. Нестандартно и неожиданно могут разрешаться ситуации, которые долго тянулись.