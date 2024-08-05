Зайцева — о звездной болезни Пугачевой: «Считаю это дикостью»

Алла Пугачева действительно относилась к обслуживающему персоналу по-хамски. Слова Раймонда Паулса о том, что она была грубой и могла уволить человека за любой проступок, подтвердила и Елена Зайцева . В разговоре с порталом Teleprogramma.pro певица объяснила это тем, что Примадонна была слишком распущенной и ни в чем себе не отказывала. По словам Зайцевой, такое поведение позволяют себе только те, в ком нет внутренней интеллигентности.

«Если интеллект у тебя в крови, природная породистость, не позволит себе хамское отношение. Я не знаю, из какой семьи Алла, насколько интеллигентны ее мама и бабушка. Но по-настоящему интеллигентный человек никогда не позволит себе разнузданности. Я считаю это дикостью. Я считаю, что нельзя так себя вести с обслуживающим персоналом. Все мы люди, но этому не научишь», — заявила Елена Зайцева.

Также певица отметила, что была свидетелем и того, как Лайма Вайкуле позволяла себе отвратительное поведение с обслуживающим персоналом.