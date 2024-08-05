Зайцева — о звездной болезни Пугачевой: «Считаю это дикостью»

Алла Пугачева действительно относилась к обслуживающему персоналу по-хамски. Слова Раймонда Паулса о том, что она была грубой и могла уволить человека за любой проступок, подтвердила и
«Если интеллект у тебя в крови, природная породистость, не позволит себе хамское отношение. Я не знаю, из какой семьи Алла, насколько интеллигентны ее мама и бабушка. Но по-настоящему интеллигентный человек никогда не позволит себе разнузданности. Я считаю это дикостью. Я считаю, что нельзя так себя вести с обслуживающим персоналом. Все мы люди, но этому не научишь», — заявила Елена Зайцева.
Также певица отметила, что была свидетелем и того, как Лайма Вайкуле позволяла себе отвратительное поведение с обслуживающим персоналом.
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