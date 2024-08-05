Что на самом деле скрывает Волочкова о своем новом мужчине

Анастасия Волочкова заявила, что больше не будет показывать своих мужчин. Поклонники сразу заподозрили приму Большого театра в том, что она немного темнит и никакого нового возлюбленного нет. Хотя сама балерина утверждает, что не хочет слухов и пересудов. И действительно, у Волочкова сейчас увлечена новым романом. Об этом порталу Teleprogramma.pro сообщил таролог Алексей Гришин . Также он рассказал, что Волочкова и сама начала понимать, что откровенность в социальных сетях до добра ее не доводит.

«Новый мужчина у нее, действительно, просматривается. Он уже обожглась тем, что публично демонстрировала отношения. И как бы ее не хайпили, она не глупая женщина, она сама не в восторге от того, как далеко все зашло и пошло не так. Поэтому она скрывает отношения. Пока там только флирт, ничего серьезного», — объяснил экстрасенс.

Также Гришин сообщил, что эти отношения не перерастут в брак. Для того чтобы у нее получилось построить крепкие и здоровые отношения, балерине стоит поработать над собой.