Взрыв мозга, отравления, ссоры: чем опасен 5 августа и как спастись от его жестких энергий

Ведический астролог Анна Дудчик предупредила читателей Teleprogramma.pro о непростых часах, которые суждено людям пережить 5 августа, в понедельник.

Этот день будет наполнен эмоциями и довольно жесткими энергиями, и это сочетание легко может привести к ссорам и скандалам.

«Чтобы этого избежать, я рекомендую по возможности уединение, прогулки на природе, водные процедуры. Сегодня также большой риск отравлений, поэтому советую не переедать и не употреблять сомнительную пищу и напитки», — сказала нам эксперт.

День отлично подходит для планирования, постановки целей, загадывания желаний, составления списков. А вот с осуществлением задуманного стоит повременить, сегодня точно не нужно никаких начинаний и активных действий.