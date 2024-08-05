5 августа символ дня — «трон»: вы почувствуете его величие на себе, что нужно сделать для счастья

5 августа, в понедельник, до 12:50 на человечество влияет символ ведической астрологии «свернувшаяся змея». В связи с чем будут полезны любые духовные практики. Благоприятно начать лечение, борьбу с врагами. А вот начинать знакомства в этот понедельник не рекомендуется. Об этом сайту Teleprogramma.pro рассказала ведический астролог Татьяна Забелло .

С 12:50 в силу вступит новый символ дня – «трон». Покровитель дня – питри (предки).

Благоприятны будут вхождения в должность, различного рода церемонии, которые связанные с предками, заключения брака, изучение древних знаний, обращения за помощью к людям с властью на государственных должностях, а также любые традиционные действия.

Покупать современную технику в это время не рекомендуется, можете сильно прогадать, не рискуйте.