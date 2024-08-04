Четыре знака зодиака попадут в немилость к богам любви на неделе с 5 по 11 августа

Четырем знакам зодиака на будущей неделе стоит обратить внимание на свои отношения. Ведь звезды подготовили для них неприятные сюрпризы. Астролог Антон Соколов рассказал порталу Teleprogramma.pro, какие знаки попадут в немилость богам любви.

Тельцы

Для Тельцов неделя будет временем для работы над отношениями. Вы можете столкнуться с некоторыми проблемами, поэтому важно проявить терпение и готовность слушать партнера. Обсудите свои чувства и ожидания от отношений, найдите общий язык и стремитесь к взаимопониманию. Это поможет вам укрепить связь и преодолеть любые трудности, особенно с 6 по 10 августа, когда ваша планета Венера будет в соединении с ретроградным Меркурием.

Раки

Для Раков неделя может быть немного сложной в плане отношений. Важно не уходить в себя и не таить обиды, а открыто обсудить проблемы и стремиться к поиску решений. Покажите свою заботу и внимание к партнеру.

Девы

Возможно, вы почувствуете, что ваши отношения требуют внимания. Обсудите свои чувства с партнером, выявите проблемы и стремитесь к их решению. В отношениях могут вернуться прошлые проблемы, поскольку именно в вашем знаке будет ретроградный Меркурий. Время оставить прошлое в прошлом и поставить точку в конфликтах.

Стрелец

Сосредоточьтесь на том, чтобы не забывать о важности партнера и его чувствах. Самолюбование и эгоизм могут ослабить ваши отношения, поэтому постарайтесь дарить любовь и тепло своему избраннику. Поддерживайте баланс между самовыражением и заботой о близких.