Четыре знака зодиака попадут в немилость к богам любви на неделе с 5 по 11 августа

Четырем знакам зодиака на будущей неделе стоит обратить внимание на свои отношения. Ведь звезды подготовили для них неприятные сюрпризы. Астролог
Тельцы
Для Тельцов неделя будет временем для работы над отношениями. Вы можете столкнуться с некоторыми проблемами, поэтому важно проявить терпение и готовность слушать партнера. Обсудите свои чувства и ожидания от отношений, найдите общий язык и стремитесь к взаимопониманию. Это поможет вам укрепить связь и преодолеть любые трудности, особенно с 6 по 10 августа, когда ваша планета Венера будет в соединении с ретроградным Меркурием.
Раки
Для Раков неделя может быть немного сложной в плане отношений. Важно не уходить в себя и не таить обиды, а открыто обсудить проблемы и стремиться к поиску решений. Покажите свою заботу и внимание к партнеру.
Девы
Возможно, вы почувствуете, что ваши отношения требуют внимания. Обсудите свои чувства с партнером, выявите проблемы и стремитесь к их решению. В отношениях могут вернуться прошлые проблемы, поскольку именно в вашем знаке будет ретроградный Меркурий. Время оставить прошлое в прошлом и поставить точку в конфликтах.
Стрелец
Сосредоточьтесь на том, чтобы не забывать о важности партнера и его чувствах. Самолюбование и эгоизм могут ослабить ваши отношения, поэтому постарайтесь дарить любовь и тепло своему избраннику. Поддерживайте баланс между самовыражением и заботой о близких.
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