Как обухом по голове! Кто эти люди в «Выжить в Дубае»? Под масками не спрятаться, или Жизнь — лучший сценарист

Шоу «Выжить в Дубае» удивляет все больше и больше. На прошедшей неделе звезды, участники и зрители в основном обсуждали «вторые лица» участников проекта ТНТ.

Во-первых, команда знаменитостей вдруг успокоилась и стала более-менее вести себя достойно, а вот «народники» дали жару. Вместо слаженного коллектива зрители теперь наблюдают за какими-то волками в овечьей шкуре. Хотя кое-кто по-прежнему старается вести себя достойно.

Во-вторых, зрители никак не могут понять — настоящие ли игроки в народной команде Остап Солдатов и Андрей Зубенко, ведь они до этого участвовали в проекте «Дом-2».

Тренер по этикету Евгения Скиба тоже считает, что народная команда изменила линию своего поведения в худшую сторону. Но полагает, что со стороны ситуация всегда кажется проще, поэтому осуждать ребят не стоит.

«Неизвестно, как повел бы каждый из нас в таких экстремальных условиях», — прокомментировала эксперт для Teleprogramma.pro.

«Второе лицо» разглядел у Саши Стоуна профайлер Илья Анищенко во время эфира «Выжить в Дубае», когда звезды проголосовали против Джигана.

Этот ход был обговорен с мужем Оксаны Самойловой, и знаменитости вроде бы действовали единодушно. Но, как оказалось, Стоуна этот момент все-таки чем-то смущал. Может быть, он понимал, что на испытания, где нужны логика и хитрость, не стоит отправлять рэпера?

«У Саши Стоуна опускаются уголки губ, это говорит о его сомнении и критической оценке ситуации», — прокомментировал Илья Анищенко.

А что касается якобы «засланцев» в народную команду Остапа Солдатова и Андрея Зубенко, то тут мнения экспертов нашего издания были единодушны. Дана Борисова вслед за Надеждой Ермаковой высказалась, что ТНТ не стало бы давать им роли хорошего и плохого парня. Скорее всего, их просто хорошо изучили на кастинге продюсеры и пригласили как готовых персонажей. Один, по их замыслу, возможно, должен плести интриги, а второй — защищать людей. Как вы считаете, ребята оправдывают ожидания телевизионщиков?