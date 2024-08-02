В шоу «Выжить в Дубае» нет реальных людей? Одни маски и игра по сценарию? Дана Борисова рассказала, как это бывает на самом деле

О том, что телешоу якобы вынуждают людей жить по сценарию, говорят еще со времен «Дома-2». Однако бывшие участники проекта Ольга Солнце и Надежда Ермакова категорически отказываются от этого. По крайней мере, им никаких ролей не давали. Они уверены, что чаще всего о сценариях говорят люди, которые хотят откреститься от репутации проекта.

Сейчас эти разговоры вновь активно тиражируются в Сети. Связано это с выходом на ТНТ проекта «Выжить в Дубае». В реалити собрались очень яркие личности, поведение которых вызывает много вопросов. К тому же среди «народников» публика заприметила двух выходцев из «Дома-2» — Остапа Солдатова и Андрея Зубенко. И тут же в Сети стали сплетничать, что они засланные казачки, которым «выдали роли».

Телеведущая Дана Борисова, которая сама прошла не одно реалити, считает, что это вряд ли может быть, ведь шоу при таком условии будет выглядеть слишком искусственно. А современный зритель избалован — ему хочется видеть настоящий нерв, искренние эмоции.

«То, что участников набирают по сценарию, — это возможно в шоу, это дает рейтинг. Но здесь, скорее, происходит наоборот: подбираются персонажи с уже заданным характером. Если человек начнет играть какую-то роль, это будет видно, людям неинтересно наблюдать за плохой игрой. Обязательно должен быть какой-то раздражитель в таком шоу, которого все ненавидят. Нужен человек, который всем помогает, надежная, практичная, мудрая женщина, которая всех кормит, ведет хозяйство. И другие типажи», — рассказала Дана Борисова Teleprogramma.pro.

По словам звезды, она сама никогда бы не смогла в шоу быть «однозначно хорошей девочкой», тем более что такие участники на самом деле мало кому интересны.