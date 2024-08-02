Конышев — о том, как начинался роман Бородиной и Сердюкова на «Последнем герое»: «Ксюша могла что-нибудь Коле сказать»

Ксения Бородина не раз появлялась на людях в компании с участником «Последнего героя. Русский сезон» Николаем Сердюковым.

Звезды вроде как и скрываются от публики, но, с другой стороны, Сердюков то и дело светится на фото Ксении Бородиной в соцсетях: на отдыхе в Турции, в гостях, на селфи. В общем, сомнений почти никаких: у Николая и Ксении романчик.

Teleprogramma.pro поговорила с другим участником проекта ТВ-3, Дмитрием Конышевым, об отношениях ведущей и участника во время съемок шоу.

«Ксения Бородина не скрывала своей симпатии к Николаю Сердюкову во время работы над шоу? Вы видели, что у них завязываются отношения?» — спросили мы его.

«Ксюша могла что-нибудь Коле сказать, подколоть его, Коля — в ее адрес. Это нормально. Мы тоже шутили с ребятами. Но не было такого, чтобы все такие: «Ой, у них прям роман». Такого не было абсолютно. Нормальное общение. Я ни с Ксюшей, ни с Колей после этого не общался, поэтому не знаю, на какой стадии у них сейчас отношения. Тогда никто, как говорится, свечки не держал и не видел, что да как. Коля жил в лагере, отстраненном от цивилизации, в лесу. Ксюша там не жила. Они не виделись, соответственно, не было каких-то свиданий», — ответил нам комик.

Дмитрий также отметил, что Ксения Бородина на самом деле привлекательная девушка, но чем конкретно она может зацепить мужчину, не совсем понимает, ибо счастливо женат.

К слову, ранее Дмитрий Конышев говорил, что на «Последнем герое» ребятам, в принципе, было не до женщин — слишком голодно.