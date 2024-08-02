Раскрыто, с чего начались отношения Галкина* и Пугачевой

Алла Пугачева была предметом страсти для Максима Галкина* еще задолго до их официального знакомства. Несмотря на то что шоумен до брака встречался с другими женщинами, он всегда мечтал именно о певице. Об этом порталу Teleprogramma.pro сообщила таролог Рашида Губаева .

Она рассказала, что отношения Аллы Борисовны с молодым артистом начались с какого-то совместного проекта. Примадонна обратила внимание на него после того, как он проявил себя в работе. А вот Галкин* положил глаз на будущую жену еще в школьном возрасте.

«Она для него была всегда звездой, мечтой недостижимой, яркой, красивой фантазией, которая его возбуждала, вдохновляла. Изначально Галкин* ей предложил совместный проект. Еще с детства, со школы, интересовался Аллой Борисовной. Для Галкина* она всегда была солнцем, он за ней наблюдал», — рассказала экстрасенс.

Ради артиста Пугачева бросила Филиппа Киркорова. С шоуменом певица счастлива в браке уже больше 20 лет, вместе они воспитывают двоих детей — Лизу и Гарри.

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