Бузову отправили к врачу из-за «вдовьего горбика»: певице не избежать проблем с костями

Ольга Бузова поделилась с подписчиками видеороликом, как она едет на работу. Поющая ведущая весело танцевала под музыку. Однако подписчики не обратили внимание на развлечения Бузовой, а отметили, что у нее есть проблемы в шейной зоне. В народе такую отметину называют «вдовьим горбиком». И этой проблемой стоит заняться незамедлительно. Доктор медицинских наук, врач-косметолог Марият Мухина в разговоре с порталом Teleprogramma.pro объяснила, что если не начать лечение сейчас, то будут последствия.

«Это проявление дорсопатии, и его надо лечить. Ольга очень загружена, и она старается делать упражнения и даже показывает их подписчикам, но в основном они направлены не на то место. Хочется отправить Ольгу на иглоукалывание и к реабилитологу, чтобы не допустить дальнейшего костных изменений», — пояснила врач.

Эксперт также рассказала, что «вдовий горбик» можно лечить карбокситерапией, дренажно-сосудистыми комплексами, липолитиками и массажами. Но сначала важно сделать МРТ шейного отдела, чтобы не пропустить появление грыж и протрузий.