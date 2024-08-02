Нервное поведение дочери Тимати во время игр с братом объяснила психолог

Мать рэпера Тимати, Симона Юнусова, опубликовала видео, которое ей показалось забавным. Алиса и Ратмир выясняли отношения. Алиса разыграла сценку с воображаемым телефоном. Якобы в разговоре отец попросил девочку избавиться от брата и «утопить его в океане». Несмотря на то что разговор был шутливый, Ратмир испугался и расплакался. Мать рэпера не придала этому значение, а зря. Психолог Ангелина Сурина , посмотрев видео, пришла к выводу, что в отношениях брата и сестры есть серьезные проблемы.

«Исходя из диалога, явно виден конфликт детей между собой и ревность. У дочери очень сильная ревность папы к брату, что он его больше любит. У старших детей такое часто бывает. Ей папы не хватало какое-то время. Он уделял время той семье и новому ребенку. И даже сейчас, когда папа старается их вдвоем везде возить, старший ребенок очень часто гнобит, буллит, издевается, насмехается над младшим ребенком, чтобы почувствовать свою значимость, силу», — объяснила эксперт в разговоре с порталом Teleprogramma.pro.

Сурина отметила, что Ратмир не понимает, почему сестра так с ним обращается. Он всерьез воспринимает угрозы Алисы. Психолог объяснила, что у Ратмира может остаться психологическая травма от того, что старшая сестра хочет от него избавиться.