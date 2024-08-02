Адвокат Вербицкая-Линник — почему иск Бакальчук о разводе оставлен без движения: «Передается в производство»

Иск основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук о расторжении брака с мужем оставлен без движения, сообщило РИА Новости в суде.

Что это значит и как пойдет дело дальше, Teleprogramma.pro узнала у адвоката Юлии Вербицкой-Линник .

Эксперт пояснила, что иск Татьяны Бакальчук к мужу Владиславу будет принят судом в ближайшее время, далее он назначит предварительное слушание.

«Как правило, после поступления иска в суд в срок до пяти дней этот материал передается в производство конкретного судьи, аппарат которого проверяет: правильно ли подан иск, оплачена ли госпошлина, направлены ли копии иска второй стороне (ст. 133 ГПК РФ)», — прокомментировала адвокат.

Так что переживать за Бакальчук не стоит, ее не игнорируют, работа в ведомстве ведется. Предварительное заседание, которое проходит в виде собеседования, осуществляется, если с документами все в порядке. Далее суд присваивает делу номер и запускается основной процесс.