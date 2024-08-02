Григорию Лепсу становится сложнее соответствовать 18-летней возлюбленной

Григорий Лепс проводит отпуск со своей новой избранницей. 18-летняя Аврора Киба меняет образы каждый день и активно публикует в социальных сетях новые фотографии. Стилист Надежда Чеснокова оценила один из нарядов девушки.

Аврора в один из дней отдыха в Бодруме выбрала полосатый лонгслив, который подвернула так, чтобы был виден живот, и надела многослойную короткую юбку. Имиджмейкер заявила, что Авроре очень идет этот образ. Она молодая и красивая, поэтому Григорию Лепсу тоже стоит поработать над своим гардеробом, чтобы соответствовать юной возлюбленной.

«Красотка с хорошей фигурой, которая может себе позволить любые тренды. И открытый живот, и микроюбки-пачки. С точки зрения стиля все прекрасно. Интересно посмотреть, какая там обувь. Главный вопрос в этом образе: во что одеться Лепсу, чтобы вместе они выглядели гармоничной парой? Он-таки не Тимоти Шаламе», — высказалась стилист в разговоре с порталом Teleprogramma.pro.