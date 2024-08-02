Профайлер определил реальные отношения между Пугачевой и Козловским

После того как Алла Пугачева посетила моноспектакль Данилы Козловского, фанаты пытаются найти в этом скрытый смысл. Тем более что ходят слухи о разладе в отношениях между Примадонной и Максимом Галкиным*. Поговаривают, что последнее время супруги много конфликтуют. Под фотографией Пугачевой и Козловского некоторые поклонники предположили, что Алла Борисовна присматривает себе «новую кровь».

Однако в разговоре с порталом Teleprogramma.pro профайлер Илья Анищенко заявил, что между певицей и актером ничего нет. Это видно по тому, в каких позах они стоят на совместной фотографии.

«Ничего тут такого нет. Они не очень близко друг к другу стоят, не прижимаются. Просто положили друг на друга руки в таком дружеском приветствии. Тела развернуты друг к другу, то есть, доверие присутствует, отношения хорошие, широко улыбаются. Но ничего больше. Если бы у Аллы Борисовны что-то к нему было, она ближе бы прижалась к нему, а так она от него отклоняется», — объяснил эксперт.

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