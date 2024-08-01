Врач раскрыла причины отеков на лице Ирины Пинчук

В своих социальных сетях Ирина Пинчук поделилась пугающей фотографией. Она предстала со следами от косметологической процедуры. Все лицо «выпускницы» реалити-шоу «Дом 2» было покрыто небольшими волдырями, напоминающими чешую. А также лицо блогера выглядело сильно отекшим.

Но ничего страшного с Ириной не произошло. Все, что она сделала с кожей, пойдет ей на пользу. Врач высшей категории, дерматолог Лидия Гаевская объяснила, что Пинчук сделала себе биоревитализацию.

«Это метод мезотерапии — введение высококонцентрированных препаратов под кожу для лифтинга, для улучшения качества кожи, для оздоровления клеток, для запуска неоколлагенеза, чтобы больше вырабатывалось коллагена и эластина. Также для лечение меланоцита, чтобы он правильно вырабатывал меланин, и для профилактики и лечения пигментных пятен и укрепления сосудов», — объяснила дерматолог порталу Teleprogramma.pro.

Также эксперт добавила, что это базовая омолаживающая процедура, которую можно начинать достаточно рано.

«В данном случае отекшее — это значит, что было много гиалуроновой кислоты, которая идет на лифтинг и на увлажнение. Правильно введена процедура. Там четыре процедуры курсом делается раз в 2–3 недели базово. Курс — раз в год», — подытожила врач.