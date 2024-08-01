Конышев после «Последнего героя»: «Была голодуха — минус 10 кг, о женщинах не думали»

Дмитрий Конышев вошел в проект ТВ-3 «Последний герой. Русский сезон» ярко и одновременно трогательно. Многим зрителям канала запомнился рассказ комика о талисмане в виде собачки, который ему дала дочка Алиса, чтобы он оберегал папу от «жучков и комариков». Отметим, что у юмориста есть также сын Савелий, оба ребенка — от любимой жены Ксении.
Разговаривая с журналистом Teleprogramma.pro, Дмитрий Конышев то и дело вспоминал про супругу. Однако на проекте, признался комик, о страсти к любимой женщине на время пришлось забыть: были обстоятельства…
— Вы похудели после «Последнего героя» и решили выставить вещи на продажу (видели в соцсетях). Вы настолько уверены, что не вернетесь в прежний вес?
— Да, это действительно так, я похудел, но я хочу заметить, что «похудел» — плохое слово. Я приучил всех ребят на проекте говорить, что мы не худеем, мы стройнеем.
Худоба — это болезнь: похудел, заболел, худо себя чувствуешь. Нет, мы все постройнели, и в связи с этим, да, я разобрал гардероб. Тем более много вещей было, которые я вообще покупал года два назад, они лежат, я забыл про них, они еще на меня на пухленького налазили. Вот поэтому я решил разобрать гардероб. И, естественно, я уверен в том, что я не вернусь в вес свой, потому что он был в районе 80 килограммов. Я такой вес больше не хочу, меня устраивает вес, который в данный момент. После «Последнего героя» я немножко наел уже, у меня 71, и это шикарно.
Пусть будет так: я чувствую себя хорошо, нет отдышки, могу с ребятами в футбол поиграть и прекрасно себя чувствовать. Поэтому вес, который у меня в данный момент, я буду поддерживать всяческими методами, хотя мне не составляет это особого труда. Я просто стараюсь питаться нормально, в нужное время, без фанатизма, без огромных порций — и все! Ну и, как говорится, после шести главное не есть, да?
Участники шоу «Последний герой. Русский сезон». Фото: ТВ-3
— А девушки вам какие нравятся? Худые или в теле? Были на проекте те, которые могли вас заинтересовать?
— Очень странно задавать такой вопрос человеку, у которого есть жена, двое детей, поэтому не знаю, как на него ответить. Единственная девушка, которая меня заинтересовала на проекте, — это моя жена. Интересовала все дни, что я был на проекте. Жаль, я ее не мог видеть.
— Были ли в проекте романы между участниками или с голодухи любовь не интересна?
— Между участниками вроде никаких романов не замечалось. Голодуха была, но как-то особо не возникало в голове мыслей о том, что девчонку так хочется или к жене влечение началось. Как-то больше хотелось покушать. Таких мыслей было больше, чем мыслей о какой-то любви.
— Какими проектами заняты сейчас?
— Потихоньку прокачиваюсь в стендапе, пишу какие-то заходы, темы подмечаю, хочу развиваться в этом направлении.
Два сезона подряд участвовал в проекте «Лига городов». Есть мысли о том, чтобы, может быть, в один из сезонов вновь вернуться и поучаствовать, но пока это не точно, это пока просто такие мысли в голове у меня.
Отметим, что проект «Последний герой. Русский сезон» идет по субботам в 21:00 на канале ТВ-3.
Напомним, ранее в рамках проекта «Жизнь после шоу» мы рассказывали, куда потратил миллион юаней Парур Хачатуров, и как до неузнаваемости изменилась Елена Путылина из «Сокровищ императора». Также наши читатели узнали, какие жизненные уроки вынесла Надежда Ермакова из «Дома-2».
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