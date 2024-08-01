Конышев после «Последнего героя»: «Была голодуха — минус 10 кг, о женщинах не думали»

Дмитрий Конышев вошел в проект ТВ-3 «Последний герой. Русский сезон» ярко и одновременно трогательно. Многим зрителям канала запомнился рассказ комика о талисмане в виде собачки, который ему дала дочка Алиса, чтобы он оберегал папу от «жучков и комариков». Отметим, что у юмориста есть также сын Савелий, оба ребенка — от любимой жены Ксении.

Разговаривая с журналистом Teleprogramma.pro, Дмитрий Конышев то и дело вспоминал про супругу. Однако на проекте, признался комик, о страсти к любимой женщине на время пришлось забыть: были обстоятельства…

— Вы похудели после «Последнего героя» и решили выставить вещи на продажу (видели в соцсетях). Вы настолько уверены, что не вернетесь в прежний вес?

— Да, это действительно так, я похудел, но я хочу заметить, что «похудел» — плохое слово. Я приучил всех ребят на проекте говорить, что мы не худеем, мы стройнеем.

Худоба — это болезнь: похудел, заболел, худо себя чувствуешь. Нет, мы все постройнели, и в связи с этим, да, я разобрал гардероб. Тем более много вещей было, которые я вообще покупал года два назад, они лежат, я забыл про них, они еще на меня на пухленького налазили. Вот поэтому я решил разобрать гардероб. И, естественно, я уверен в том, что я не вернусь в вес свой, потому что он был в районе 80 килограммов. Я такой вес больше не хочу, меня устраивает вес, который в данный момент. После «Последнего героя» я немножко наел уже, у меня 71, и это шикарно.

Пусть будет так: я чувствую себя хорошо, нет отдышки, могу с ребятами в футбол поиграть и прекрасно себя чувствовать. Поэтому вес, который у меня в данный момент, я буду поддерживать всяческими методами, хотя мне не составляет это особого труда. Я просто стараюсь питаться нормально, в нужное время, без фанатизма, без огромных порций — и все! Ну и, как говорится, после шести главное не есть, да?