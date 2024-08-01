Харламов мечтает о детях от Ковальчук. Но будут ли они?

Гарик Харламов рассказал, что мечтает о наследниках от своей третьей жены — Катерины Ковальчук.

«Сорок три года, уже хочется еще детей. Считаю, что есть еще время и для нового потомства», — сказал он KP.RU.

При этом в количестве наследников комик свою жену не ограничивает, говорит: сколько Бог даст.

Таролог Анна Горшкова рассказала Teleprogramma.pro, что дети у звезды «Камеди клаб» будут от Катерины Ковальчук, но появление наследников будет не таким простым, как хотелось бы.

«От пары потребуются определенные вложения. Не исключено, что связанных с некоторыми физиологическими моментами. Но результат ожидается хороший, ребенок вполне вероятен», — сказала собеседница издания.