Харламов мечтает о детях от Ковальчук. Но будут ли они?

Гарик Харламов рассказал, что мечтает о наследниках от своей третьей жены — Катерины Ковальчук.
«Сорок три года, уже хочется еще детей. Считаю, что есть еще время и для нового потомства», — сказал он KP.RU.
При этом в количестве наследников комик свою жену не ограничивает, говорит: сколько Бог даст.
Таролог
«От пары потребуются определенные вложения. Не исключено, что связанных с некоторыми физиологическими моментами. Но результат ожидается хороший, ребенок вполне вероятен», — сказала собеседница издания.
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