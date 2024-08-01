Алсу и Ян Абрамов разводятся не из-за Анастасии Решетовой

Алсу и Ян Абрамов разводятся не только из-за Анастасии Решетовой. Светский обозреватель Антон Беккужев считает, что такие браки, как у певицы и бизнесмена, не разваливаются из-за одной интрижки. Журналист уверен, что Алсу приняла решение о разводе уже давно, а роман ее мужа с моделью только усилил желание артистки.

«Конечно, не из-за Решетовой. Решетова — это лишь вершина айсберга. Это была крепкая семья, так долго они были вместе, дети у них совместные. Это не такой развод, который происходит по щелчку, в одну минуту из-за какой-то одной ситуации. Там наверняка накапливались проблемы очень долго. Уже происходит какая-то ситуация патовая, что Алсу не выдержала и решила разорвать брак», — объяснил Беккужев порталу Teleprogramma.pro.

Но при этом журналист не исключил, что связь между Яном Абрамовым и Анастасией Решетовой все-таки была. Он заявил, что Алсу слишком явно намекает на негативное отношение к модели.