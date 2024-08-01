Стали известны подробности о ближайшем будущем Козловского

Данила Козловский рискует потерять свою карьеру. Если раньше об актере говорили, что его лицо почти в каждом фильме, то теперь он почти не появляется на экране. И этому есть простое объяснение. Козловский так и не решил, где хочет жить — в России или за границей. Ближайшие полтора года звезда фильма «На районе» будет в подвешенном состоянии и без стоящих ролей.

«У Козловского будет сейчас такая некая двойная жизнь. Он будет жить и в России, и за рубежом. Ближайшее время крупных ролей у него не будет. Он будет в тишине, в подполье отсиживаться. Ничего негативного не словит, но и звездные лавры ему тоже лучше не ждать», — рассказал порталу Teleprogramma.pro таролог Алексей Гришин .

Также экстрасенс объяснил, что Козловский еще долгое время не сможет принять решение о том, где ему все же лучше жить. Именно из-за такой неопределенности карьера актера поставлена на стоп.