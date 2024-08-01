В жизни Чулпан Хаматовой наступила черная полоса

Пока Данила Козловский вовсю наслаждается общением с Аллой Пугачевой, Чулпан Хаматова с ней разговаривать не захотела. Они пересеклись в Юрмале, но не перекинулись даже парой слов. Поклонники посчитали, что, скорее всего, это связано с плохим настроением актрисы. Последнее время у нее не складывается с работой. Ролей нет, а Национальный латышский театр отказался предоставить ей сцену для спектакля.

И Хаматовой лучше подготовиться к тому, что черная полоса закончится нескоро. Об этом порталу Teleprogramma.pro сообщил таролог Алексей Гришин . Он заявил, что плохие события с артисткой происходят из-за того, что он покинула родную страну.

«У нее будет черная полоса по финансам. Ничего хорошего происходить не будет. Она будет страдать. Никаких толковых ролей в ее жизни пока не будет. Не будет ничего у Чулпан Хаматовой нормального и адекватного», — разъяснил экстрасенс.

Также таролог увидел, что ни в Европе, ни в США актрису не ждут и не примут. Гришин заявил, что Хаматовой придется отвыкать от роскошной жизни.