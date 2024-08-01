Кто по национальности Дженнифер Лопес? С такой горячей кровью жить совсем непросто

Дженнифер Лопес после расставания с Беном Аффлеком пытается держать марку и натянуто улыбается на фотографиях в соцсетях.

Однако профессиональный физиогномист Олег Воеводин смог разглядеть сильнейшую душевную боль внутри певицы.

«Как будто подкосило ее что-то. Внутри нее все бушует», — сказал эксперт про новый снимок Джей Ло в соцсетях журналисту Teleprogramma.pro.

Острее эта ситуация понимается, если знать, кто Дженнифер Лопес по национальности. Она хоть и родилась в Нью-Йорке, является пуэрториканкой. А это значит, что ей передались высокая эмоциональность и горячий нрав. Однако, будучи звездой, артистка всеми силами сдерживает себя и ведет себя на публике так, будто у нее все хорошо в жизни.