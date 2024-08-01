О феномене Бузовой и ее попадании в мировые чарты — Дзюник: «Задор, энергия»

Ольга Бузова взяла новый олимп, и на сей раз мирового уровня. Певица влетела в топ-50 международного чарта TikTok Billboard, заняв 48-е место с уже «пожившим» на отечественных платформах хитом «Без дел» 2021 года выпуска. Удивительно, но именно этим летом он неожиданно покорил Всемирную паутину.

Пользователи по всему свету копируют поведение Бузовой под незатейливый мотив, включая ее фирменный жест с зажатыми пальцами.

Музыкальный продюсер, бывший директор группы «Тату» Леонид Дзюник заметил в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro, что Ольга Бузова — сама по себе феномен. Можно бесконечно рассуждать о наличии или отсутствии у нее таланта, но людям она нравится.

«То, что она попала в этот чарт, конечно радует. В американский билборд попасть не так-то просто. В свое время туда попадала Лена Катина, кажется, заняла седьмое место, в то время как Робби Уильямс только 70-е. Или почему «Муси-пуси» Кати Лель вдруг стали популярны сейчас? Людей не обманешь, американский билборд не купишь. Людям нужна энергия, задор. И эти песни обладают ими. Прикольная песня», — высказался Леонид Дзюник.