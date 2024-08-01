Агурбаш о YouTube: «Ограничивать надо темы и проявления, но не весь канал»

Что ж, россияне почувствовали первые ограничения YouTube на себе. Пока они отразились только на скорости воспроизведения, но кто знает, что впереди. Прохор Шаляпин заметил, что смотрел на ресурсе всего лишь советские фильм и документалку и, конечно же, он против и ухудшения его работы, и закрытия канала.

Анжелика Агурбаш в беседе с журналистом сайта Teleprogramma.pro также выступила против ограничений хостинга.

«Конечно, YouTube нужен! Для любого творческого человека это значимый ресурс, на котором хранятся все его аудио- и видеоконтенты. Плюс ко всему — это очень удобный ресурс, на который могут зайти все его поклонники и посмотреть все, что связано с артистом. Я не думаю, что его надо закрывать, либо ограничивать. Может быть, надо ограничивать какие-то конкретные темы, которые неприемлемы для общества, слишком агрессивны, или контент с ненормативной лексикой, с какими-то нечеловеческими проявлениями. Я считаю, что какие-то морально-этические границы должны быть, но остальное ограничивать нельзя», — сказала артистка.