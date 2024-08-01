Куда хотел потратить миллион юаней Пышненко после «Сокровищ императора»?

Комик Иван Пышненко раскрылся для зрителей с новой стороны в шоу ТНТ «Сокровища императора», куда он пришел вместе с братом Андреем.

Яркий, неординарный и экспрессивный на сцене, в реалити он проявил себя как человек вдумчивый и спокойный. Иван признался Teleprogramma.pro, что такое поведение было отчасти продиктовано влиянием брата.

«Я все время хотел сразу действовать, а он говорил: «Подожди, давай поймем, как лучше поступить». Этому в принципе надо учиться в жизни: не торопиться, стараться более осознанно подходить к каким-то моментам», — рассказал Пышненко.

Иван и Андрей Пышненко продержались в шоу достойно — шесть выпусков, без грызни и интриг. Но, увы, миллион юаней достался не им, но не менее достойным соперникам — Паруру Хачатурову и Марии Миногаровой, которые поделили деньги пополам.

По словам Ивана, он тоже 50% бы отдал брату, в рублевом эквиваленте у него осталось бы шесть миллионов. Эти средства артист хотел бы потратить на закрытие двух ипотек (на дом и квартиру), затеял бы ремонт и отдохнул с семьей.