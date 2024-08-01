Стилист прокомментировала образ Пугачевой в кожаных брюках

Алла Пугачева не боится своего возраста и одевается так, как ее душа пожелает. Недавно Примадонна появилась на моноспектакле Данилы Козловского в смелом образе. Для выхода в свет она выбрала кожаные узкие брюки, черную удлиненную кожаную куртку и белую рубашку с галстуком. А дополнила свой образ певица классическими лодочками с узким носом. Некоторые поклонники осудили смелость артистки. Однако стилист Дарья Правич восхитилась тем, что в свои годы Алла Борисовна не боится одеваться как хочет.

«Выглядит на свои годы просто превосходно. Кстати, во многом за счет одежды. Я понимаю, что в 70 лет носить молодежные вещи согласится не каждая женщина. Но Алла Борисовна вполне может себе это позволить! Образ ей подходит. Скажу так: нет некрасивых женщин, есть неправильно подобранная одежда. И женщине в 70 лет важно учитывать тип фигуры и подбирать одежду согласно своим внешним данным», — объяснила имиджмейкер в разговоре с порталом Teleprogramma.pro.

Также эксперт заметила, что образы Аллы Пугачевой и Данилы Козловского совпали по стилю. Однако она не увидела в этом каких-то скрытых смыслов. Ведь актер всегда предпочитал классику.