«Пугающая маска»: от «новой» Пугачевой с «лицом Гуинплена» опешила пластический хирург Байрамукова

Пластический хирург, главный врач и основатель и руководитель медицинской клиники «МаРусМед» Мадина Байрамукова пояснила Teleprogramma.pro, что это может значить.

«Иногда после пластики мы видим не помолодевшее лицо, а пугающую маску, напоминающую Гуинплена, героя романа Виктора Гюго «Человек, который смеется». Таким лицом, например, пару лет назад испугала Деми Мур.

Литературный образ «лица Гуинплена» из романа Виктора Гюго «Человек, который смеется» стал одним из самых запоминающихся и загадочных в мировой классике. Согласно сюжету Гуинплен, будучи ребенком, подвергся жестокому хирургическому вмешательству, в результате чего его рот был насильно растянут до ушей, образовав некое подобие «вечной улыбки». Гюго описывает это искажение черт лица как «лицо Гуинплена», нечто ужасающее и пугающее, что вызывает у окружающих отвращение и страх.

Сегодня такой пугающий результат может получиться в погоне за красотой. Так что же могло стать причиной? Рассмотрим различные медицинские версии.

Первое, что приходит на ум, — это так называемая СМАС-подтяжка, или подтяжка средней трети лица. Это хирургическая операция, направленная на коррекцию возрастных изменений в области скул, щек и подбородка. Она предполагает выделение и подтяжку поверхностной мышечно-апоневротической системы (СМАС) лица, что позволяет устранить дряблость и обвисание кожи. При этом рот растягивается и получается вот такая вот неестественная улыбка. Более того, что если раньше человек удалял комки Биша, то у него несколько измененная мимика из-за натяжения. Не у всех получается такой эффект, но поначалу он может проявляться. Позже, когда лицо проходит реабилитацию и «встает на место», это может разгладиться.

Также если кожа возрастная, как, например, в случае с Аллой Борисовной, то коллагена мало, поэтому любое вмешательство будет давать несколько искаженное лицо. К сожалению, возрастную кожу, как ее ни уплотняй, уже сложно видоизменить. И при натяжении она может деформироваться», — рассказала Мадина Байрамукова.