Волочкова заявила о вседозволенности артистов шоу-бизнеса

Выступление певицы Глюк'оZы в Красноярске наделало немало шума. Странное поведение артистки разделило шоу-бизнес на два лагеря. Некоторые осудили звезду, а другие выразили поддержку. Подобные скандалы уже вспыхивали. В нетрезвом состоянии на сцену выходили Дима Билан, певица МакSим, Глеб Самойлов. Анастасия Волочкова прокомментировала подобное поведение звезд.

Она заявила, что артисты отечественного шоу-бизнеса чувствуют вседозволенность и поют под фонограмму, поэтому и не стесняются выступать даже тогда, когда не в состоянии. Балерина отметила, что на сцене зачастую происходит настоящий беспредел.

«Выйти с микрофоном можно и в пьяном виде, и в трезвом, и в любом. А вот станцевать на пуантах в пьяном виде невозможно. У меня есть уважение к моему зрителю, и оно было, и будет всегда. Выйти и станцевать на пуантах — это не сравнится с этим ужасом (лексика автора изменена. — Прим. ред.) шоу-бизнеса. Они могут себе позволить себе все что угодно. Я не буду осуждать этих добрых людей, потому что это их путь. Они в каком виде хотят петь в свои микрофоны под фонограмму, в таком виде пусть и находятся», — высказалась Волочкова в разговоре с Teleprogramma.pro.

Прима также заявила, что она себе такого поведения позволить не может. Она напомнила и о том, что бесплатно приглашает на свои шоу зрителей уже 20 лет. И постановки концертов стоят ей больших денег, которые не окупаются.