Стало известно, что связывает Пугачеву и Козловского

Алла Пугачева неспроста посетила моноспектакль Данилы Козловского. Конфликты с Максимом Галкиным* морально вымотали Примадонну, поэтому она нашла утешение в общении с молодым актером. Таролог Рашида Губаева увидела, что Аллу Борисовну и Козловского тянет друг к другу, но за рамки дружеского общения они не выходят.

«У них больше дружеское общение. Из-за постоянных конфликтов с Галкиным* она хочет отвлечься и поразвлечься. Они друг другу интересны. Не хотят терять связь. Им хочется видеться, общаться, плюс какой-то сексуальный интерес. Есть некоторые фантазии друг о друге. Но глубоких чувств не вижу», — объяснила экстрасенс порталу Teleprogramma.pro.

Также Рашида Губаева не исключила того, что между Пугачевой и Козловским зародятся романтические чувства. Таролог увидела, что отношения эти будут сложными. Певица и актер будут пытаться манипулировать друг другом. Возможно, что пара будет устраивать эмоциональные качели, и это даже перерастет в какой-то большой скандал.

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