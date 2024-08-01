Раскрыто, является ли Дуров отцом троих детей Ирины Болгар

Павел Дуров держит свою личную жизнь за семью печатями. Поэтому для многих стало сюрпризом, когда некая Ирина Болгар заявила о том, что бизнесмен является отцом ее троих детей. Сам программист не подтверждал слова брюнетки.

Зато рассказал о том, что был донором биоматериала, поэтому по миру ходит более ста его детей. Многие поклонники Дурова решили, что так он намекнул, что не имеет отношения к детям Болгар.

Однако таролог Рашида Губаева уверена, что Лея, Давид и Даниэль действительно дети бизнесмена.

«Да, это дети Ирины и Павла Дурова. Ирина — мать его детей. Он финансово им всем помогает, это его семья, хотя он с ними не живет и периодически к ним приезжает, но заботится о них и содержит. Конечно, у них есть свои трудности и сложности, но это бывает часто, особенно у таких своеобразных людей, как Павел», — объяснила экстрасенс порталу Teleprogramma.pro.

Напомним, что Ирина Болгар несколько дней назад сообщила о связи с Дуровым. Она заявила, что не имеет права публиковать с ним общие фотографии, но они у нее есть.